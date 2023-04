Türkiye’de üçüncü nesil kahvecilik akımının öncülerinden olan ve iyi kavrulmuş kahveleri ile ön plana çıkan Arabica Coffee House, başta Türki Cumhuriyetler olmak üzere yurtdışına açılarak yüzde yüz yerli ve milli markamızı dünyaya tanıtmayı hedefliyor.

Şu an Türkiye’de 6 bölgede faaliyette olan ve Ankara, İstanbul, Konya, Eskişehir ve Antalya başta olmak üzere 40’a yakın şehirde şubesi olan Arabica Coffee House, 2023 yılında minimum 50 yeni şube açmayı planlıyor. Türkiye’de büyümeyi, 2023 yılının son çeyreği ve devam eden yıllarda İstanbul ve Ege Bölgesi’nde yoğunlaştıracak olan marka, yurtdışında master franchise şeklinde iş ortaklarıyla ya da kendisi yatırım yaparak şubeleşmesini hızlandıracak.

ÖNCELİKLİ HEDEFİMİZ TÜRKİ CUMHURİYETLER

Şuan Türkiye’de yüzün üzerinde şubeyle misafirlerini ağırlamaya devem eden Arabica Coffee House’un CEO’su Av. Sertaç Yalçın, markanın yurt dışı planlarıyla ilgili;” Arabica Coffee House olarak yurt dışında şu an sadece 2019’da açtığımız Ukrayna’ da ki Jitomir şubemizle varız. Yurt dışı büyümemizi yeni başlattık sayılır, başlattığımız gibi pandemi başladı zaten. Doğal olarak ilerlememiz biraz yavaşladı ama şimdi toparladık ve büyüme yolunda devam ediyoruz. Şu an Irak’ta şubeleşmemiz başladı ve ilk şubemiz açılmak üzere. Aslında öncelikli adreslerimiz Türki Cumhuriyetler, Rusya, Ukrayna ve Balkanlar, daha sonra da Avrupa’da Doğu Avrupa’yı hedefliyoruz. Batı Avrupa’yı 3. 4. sıraya konumlandırmış durumdayız. Avrupa’ da da en öncelikli yerimiz İngiltere ve akabinde de Almanya olacak. Yerli ve milli bir marka olarak misyon ve vizyonumuz gereği Türkiye isminin geçerli olduğu yerlerde olmak her zaman ilk arzumuz.” şeklinde konuştu.

YENİGÜN HABER MERKEZİ