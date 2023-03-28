yüz yogası yüzdeki kemik yapısının el hareketleriyle, masaj yapılarak şekillendirilmesidir. Yüz yogasıyla bambaşka bir insan olmazsınız ancak var olanı güzelleştirirsiniz. Yüz yogası, kasları, cildi ve lenfatik sistemi uyaran masaj ve egzersizleri içerir. Bu teknik, gerginliği, stresi ve endişeyi hafifletmeye yardımcı olmak için yüz kaslarınızı yumuşatmak ve gevşetmek için tasarlanmıştır. Bu aynı zamanda bu duygularla ilişkili yüz ifadeleri yapmayı bırakmanıza da yardımcı olabilir.

Yüz yogası egzersizleri aşırı aktif kasları gevşeterek zayıf kasları güçlendirir, bunun da sarkma ve mimik çizgilerini önlemeye yardımcı olur.

İnce çizgilerin ve kırışıklıkların görünümünde bildirilen azalmaya ek olarak, yüz yogası artan lenfatik drenajı destekleyerek şişkinliğin azalmasına ve dolaşımın iyileşmesine neden olabilir. Yüz yogası uygulayıcıları ayrıca aşağıdakilere yardımcı olabileceğini bildiriyor: