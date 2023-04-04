İstinyepark Alışveriş merkezi bültenine göre; Kısa süre önce Survivor yarışmasına veda eden yakışıklı şarkıcı Yusuf Güney, önceki gün İstinyepark'da objektiflere yansıdı. Kendisini görüntüleyen gazetecilerin soruları yanıtlayan Güney, "Alışveriş yapmaya geldim. Bu aralar yoğunum, uzun süredir YouTube'a içerik üretmek için kafa yoruyorum." diyen başarılı şarkıcı, sosyal medyada ise Kabare şov yapacağını söyledi. Yakışıklı şarkıcı tarzıyla dikkat çekerken uzun süre alışveriş yaptıktan sonra özel aracıyla alışveriş merkezinden ayrıldı.