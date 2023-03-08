Yüsra Geyik 21 Haziran 1990 tarihinde Samsun’da doğmuştur. Eğitim hayatına Samsun’da birinci sınıfı okuyarak başlamıştır. Ardından İstanbul’a taşınmıştır. İkinci sınıfa İstanbul Ataköy’deki 60.yıl Ataköy İlköğretim Okulu’nda başlamıştır. Dördüncü sınıfı okurken ise okullarına gelen bir tiyatro kursu ile tiyatro hayatına ilk adımını atmıştır.

İlk oynadığı “Horozum” isimli tiyatro oyununu kendi yazıp yönetmiştir. Büyük ilgi gören oyunu sayesinde çok sevilmiştir ve mezun olana kadar her sene oynamıştır. Sahne hayatını bu dönemlerde sevmeye başlayan Yüsra Geyik, “BASAD” (Bakırköy Sanatçılar Derneği) tiyatro çalışmalarına katılmıştır. İki yıl boyunca devam ettiği çalışmalarına ise dersleri yüzünden ara vermek zorunda kalmıştır. Sekizinci sınıftan mezun olduğu yaz kuzeninin ve ailesinin ısrarı ile Tümay Özokur ajansına kayıt olmuştur.

Kayıt olduğu süre içerisinde bir kısa film teklifi almıştır. “Kin ve Gül” isimli bu filmde Ali Sürmeli ile oynamıştır fakat oynadığı film yayınlanmamıştır. Daha sonrasında “Anlatsam Roman Olur” isimli tek bölümlük bir dizide oynamıştır.

Nehir” isimli bir dizide rol almıştır fakat dizi beş bölüm sonrasında bitmiştir ve oyunculuk hayatına bu dizide de tutunamamıştır. Hemen ardından 2003-2006 yılları arasında “Yabancı Damat” isimli dizinin kadrosunda yer almıştır. Yüsra Geyik, asıl tanınırlığını “Arka Sokaklar” dizisi ile yakalamıştır. 16 yaşında başladığı bu dizide genç oyuncu, Hüsnü Çoban’ın kızı “Zeliha Çoban” karakterini 13 yıldır canlandırmaktadır.