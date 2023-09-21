Zeki Müren’in Mirası: Bir Efsane, İki Vakıf ve Yüzlerce Hayat!

Türk müziğinin efsanevi yıldızı Zeki Müren, vefatının 27. yılında da unutulmuyor. 24 Eylül 2023'te, Bodrum'da yer alan tarihi evinde mevlit okunacak ve aynı gün Bodrum Antik Tiyatro'da anısına konser düzenlenecek. Bursa'da ise Emir Sultan Mezarlığı'ndaki kabri ziyaret edilerek dualar okunacak. Ayrıca, Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi'nde de anma etkinlikleri yapılacak.

Vakıflara Yaptığı Bağışlarla Hala Hayatlar Etkiliyor

Zeki Müren, ölümünden önce tüm mal varlığını Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı ve Türk Eğitim Vakfı'na bağışlamıştı. Bu bağışlar sayesinde, her iki vakıf da sosyal ve eğitim alanında önemli çalışmalar yapıyor.

Mehmetçik Vakfı ve Sosyal Yardımları

Mehmetçik Vakfı, 17 Mayıs 1982 tarihinde kuruldu. Bu vakıf, şehit veya gazi olmuş, askerlik görevi sırasında yaşamını yitirmiş Mehmetçiklerin yakınlarına ve engelli Mehmetçiklere maddi yardım sağlıyor. Ayrıca, vakfın anneler ve babalar günü için özel yardımları da bulunmaktadır.

Türk Eğitim Vakfı ve Zeki Müren Burs Fonu

Türk Eğitim Vakfı, 4 Mayıs 1967'de kuruldu ve Zeki Müren’in mal varlığının yarısını bağışladığı vakıf, bugüne kadar 4.038 öğrenciye burs vermiştir. 2022-2023 eğitim yılında yaklaşık 180 öğrenciye, 2023-2024 eğitim yılında ise yaklaşık 145 öğrenciye burs desteği sağlanacaktır.

Etkinlik Detayları ve Katılımcılar

Bodrum Belediyesi'nin de destek verdiği Bodrum Antik Tiyatro'da düzenlenecek anma konserinde, Klasik Türk Müziği'nin sevilen sanatçısı Bekir Ünlüataer sahne alacak. Konserin sunuculuğunu ise tanınmış sinema ve tiyatro oyuncusu Hakan Bilgin yapacak. Konserde ayrıca, Mehmetçik Vakfı ve Türk Eğitim Vakfı yöneticileri, bağışçılar ve Zeki Müren’in hayranları da yer alacak.

Zeki Müren'in efsanevi ismi ve yaptığı hayır işleri, vefatının 27. yılında da anılmaya devam ediyor. Onun müziği ve bağışları aracılığıyla etkilediği hayatlar, anma etkinlikleri ve vakıf çalışmalarıyla sürekli olarak gündemde kalmaktadır. Türk kültürü ve sanatı için önemli bir değer olan Zeki Müren, hayatı boyunca yaptığı hayır işleri ve bıraktığı izlerle hala hatırlanıyor ve saygıyla anılıyor.