  1. Anasayfa
  2. Yurttan
  3. Van'da Şarampole Devrilen Otobüste 5 Düzensiz Göçmen Hayatını Kaybetti, 30 Kişi Yaralandı

Van'da Şarampole Devrilen Otobüste 5 Düzensiz Göçmen Hayatını Kaybetti, 30 Kişi Yaralandı

Yayınlanma:
Van'da Şarampole Devrilen Otobüste 5 Düzensiz Göçmen Hayatını Kaybetti, 30 Kişi Yaralandı
Van Edremit ilçesi yakınlarında meydana gelen korkunç trafik kazasında, düzensiz göçmenleri taşıyan bir otobüs şarampole devrildi. Olayda 5 düzensiz göçmen hayatını kaybetti, 7 emniyet personeli, 2 şoför ve 21 düzensiz göçmen yaralandı.

Van Edremit ilçesi yakınlarında meydana gelen korkunç trafik kazasında, düzensiz göçmenleri taşıyan bir otobüs şarampole devrildi. Olayda 5 düzensiz göçmen hayatını kaybetti, 7 emniyet personeli, 2 şoför ve 21 düzensiz göçmen yaralandı.

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, olayın bugün saat 03.01 sıralarında Edremit ilçesi Gürpınar yolu istikameti Çeşmeli mevkisinde meydana geldiği belirtildi. Kazanın ardından bölgeye ambulans, UMKE, AFAD, emniyet, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaza sonucunda ilk belirlemelere göre 7 emniyet personeli, 2 şoför ve 26 düzensiz göçmen yaralandı. Yaralılar, çevre hastanelere sevk edilirken, yapılan tüm müdahalelere rağmen 5 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiği belirtildi.

Valilik açıklamasında, "Yaralıların hastanede tedavileri devam etmektedir. Konuyla ilgili Valiliğimiz tarafından idari soruşturma açılmış, adli tahkikat devam etmektedir," denildi.

Olaya ilişkin soruşturma sürerken, hayatını kaybeden göçmenlere rahmet, yaralılara acil şifalar dilendi.

Kaynak:Haber Kaynağı

Resmi İlanlar
İSTANBUL BAKIM ONARIM VE İSTİHKAM KOMUTANLIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI
İSTANBUL BAKIM ONARIM VE İSTİHKAM KOMUTANLIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI
Yurttan
İzmir'de 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' 4 Bin Katılımcıyla Rekor Kırdı
İzmir'de 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' 4 Bin Katılımcıyla Rekor Kırdı
Çorum İskilip'de Şarampole Devrilen Otomobilde 1 Ölü, 3 Yaralı
Çorum İskilip'de Şarampole Devrilen Otomobilde 1 Ölü, 3 Yaralı
Çorum'da İki Otomobil Çarpıştı: Sürücüler Yaralı
Çorum'da İki Otomobil Çarpıştı: Sürücüler Yaralı
Şanlıurfa'da 33 Yıl 9 Ay Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı ve Cezaevine Teslim Edildi
Şanlıurfa'da 33 Yıl 9 Ay Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı ve Cezaevine Teslim Edildi
Muğla'nın Ortaca İlçesinde 35 Kilogramlık Vazo Hırsızı Yakalandı
Muğla'nın Ortaca İlçesinde 35 Kilogramlık Vazo Hırsızı Yakalandı
Edirne'de Korkunç Kaza: Otomobil ve Panelvan Çarpıştı, 3 Kişi Hayatını Kaybetti, 3 Kişi Yaralandı
Edirne'de Korkunç Kaza: Otomobil ve Panelvan Çarpıştı, 3 Kişi Hayatını Kaybetti, 3 Kişi Yaralandı
KOBİS Bisikletler 5 Saniyede Çalınıyor, Tamiri Günler Sürüyor: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yasal İşlem Başlatıyor
KOBİS Bisikletler 5 Saniyede Çalınıyor, Tamiri Günler Sürüyor: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yasal İşlem Başlatıyor
Anadolu Otoyolu'nda Kontrolden Çıkan Panelvan Bariyere Çarptı: 1'i Çocuk 3 Kişi Yaralandı
Anadolu Otoyolu'nda Kontrolden Çıkan Panelvan Bariyere Çarptı: 1'i Çocuk 3 Kişi Yaralandı