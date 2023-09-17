Van'da Şarampole Devrilen Otobüste 5 Düzensiz Göçmen Hayatını Kaybetti, 30 Kişi Yaralandı

Van Edremit ilçesi yakınlarında meydana gelen korkunç trafik kazasında, düzensiz göçmenleri taşıyan bir otobüs şarampole devrildi. Olayda 5 düzensiz göçmen hayatını kaybetti, 7 emniyet personeli, 2 şoför ve 21 düzensiz göçmen yaralandı.

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, olayın bugün saat 03.01 sıralarında Edremit ilçesi Gürpınar yolu istikameti Çeşmeli mevkisinde meydana geldiği belirtildi. Kazanın ardından bölgeye ambulans, UMKE, AFAD, emniyet, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaza sonucunda ilk belirlemelere göre 7 emniyet personeli, 2 şoför ve 26 düzensiz göçmen yaralandı. Yaralılar, çevre hastanelere sevk edilirken, yapılan tüm müdahalelere rağmen 5 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiği belirtildi.

Valilik açıklamasında, "Yaralıların hastanede tedavileri devam etmektedir. Konuyla ilgili Valiliğimiz tarafından idari soruşturma açılmış, adli tahkikat devam etmektedir," denildi.

Olaya ilişkin soruşturma sürerken, hayatını kaybeden göçmenlere rahmet, yaralılara acil şifalar dilendi.