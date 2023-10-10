Tunceli'de çiftçilere 366 ton buğday tohumu dağıtıldı

Tunceli'de atıl durumdaki arazilerin tarıma kazandırılması amacıyla çiftçilere 366 ton sertifikalı buğday tohum dağıtıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında kentte "Tarım Arazilerinin Etkinleştirilmesi Projesi" hayata geçirildi.

Proje kapsamında, Atatürk Mahallesi'ndeki İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde tohum dağıtım programı düzenlendi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Yavuz Suat Pala, yaptığı konuşmada, çiftçilere her yıl fide, fidan ve tohum desteği verdiklerini söyledi.

"6 bin hektara yakın tarım arazisi üretime kazandırılmıştır"

Üretimi artırmak için çalışmalara devam edeceklerini belirten Pala, "Bu kapsamda Tunceli'mizde bugüne kadar 10 milyon 500 bin lira hibe desteği verilmiş ve 6 bin hektara yakın tarım arazisi üretime kazandırılmıştır. Bugün de il merkezi ve 7 ilçemizdeki çiftçilerimize dağıtımını yapacağımız toplam 366 ton 'Bayraktar 2000" çeşitli buğday tohumu ile toplam 1800 hektar alanda üretim gerçekleştireceğiz." dedi.

Konuşmaların ardından çiftçilere 366 ton sertifikalı buğday tohumunun dağıtımı yapıldı.

Programa, Vali Yardımcısı Okan Yenidünya, kurum çalışanları ve üreticiler katıldı.