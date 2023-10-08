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Tokat'ta devrilip alev alan tankerin sürücüsü öldü

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Tokat'ta devrilip alev alan tankerin sürücüsü öldü
Tokat'ın Erbaa ilçesinde Mehmet Boğaz (59) yönetimindeki 58 AAD 279 plakalı süt tankeri, D-100 kara yolu Tepekışla köyü yakınlarında bariyerlere çarptıktan sonra karşı şeride geçerek devrildi. Devrilmesi sonucu alev alan süt tankerinin sürücüsü hayatını kaybetti.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde Mehmet Boğaz (59) yönetimindeki 58 AAD 279 plakalı süt tankeri, D-100 kara yolu Tepekışla köyü yakınlarında bariyerlere çarptıktan sonra karşı şeride geçerek devrildi. Devrilmesi sonucu alev alan süt tankerinin sürücüsü hayatını kaybetti.

Mehmet Boğaz (59) yönetimindeki 58 AAD 279 plakalı süt tankeri, D-100 kara yolu Tepekışla köyü yakınlarında bariyerlere çarptıktan sonra karşı şeride geçerek devrildi.

Alev alan tırın sürücüsü araç içerisinde yanarak hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Araçtan çıkarılan sürücünün cenazesi, Erbaa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ekiplerin yaklaşık iki saatlik çalışması sonrası ulaşıma kapanan yol yeniden trafiğe açıldı.

Kazayı gören sürücülerden Halil Dursun, gazetecilere, "Karşı şeritte bir anda arabanın bariyerlere yanaştığını gördüm, o anda panik yaptım daha sonra hızlı bir şekilde gaza bastım, kendimi arıza şeridine attım. Araç bariyerleri parçalayarak karşı şeride düştü, koştuk ama yetişemedik bir anda alev aldı." dedi.

Kaynak:Haber Kaynağı

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