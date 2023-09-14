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Sinop’ta yol kenarında erkek cesedi bulundu

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Sinop’ta yol kenarında erkek cesedi bulundu
Sinop’un Türkeli ilçesinde yol kenarında erkek cesedi bulundu. Güzelkent köyünde bulunan liman bölgesindeki yol kenarında hareketsiz yatan bir kişiyi görenler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Sinop’un Türkeli ilçesinde yol kenarında erkek cesedi bulundu. Güzelkent köyünde bulunan liman bölgesindeki yol kenarında hareketsiz yatan bir kişiyi görenler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma ekipleri çevreye güvenlik şeridi çekerek çalışma yaptı.

Erkek cesedi, kimlik tespiti ve otopsi için Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak:Haber Kaynağı

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