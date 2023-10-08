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Siirt'te 3 gündür aranan kişinin cesedi bulundu

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Siirt'te 3 gündür aranan kişinin cesedi bulundu
Siirt merkezde yaşayan Mehmet Çakaz'dan, haber alamayan yakınları, 3 gün önce polise haber verdi. Polis, Çakaz'ın bulunması için çalışma başlattı. Siirt'in Tillo ilçesi kırsalında, 3 gündür kayıp olarak aranan kişi arazide ölü bulundu.

Siirt merkezde yaşayan Mehmet Çakaz'dan, haber alamayan yakınları, 3 gün önce polise haber verdi. Polis, Çakaz'ın bulunması için çalışma başlattı. Siirt'in Tillo ilçesi kırsalında, 3 gündür kayıp olarak aranan kişi arazide ölü bulundu.

Tillo ilçesinin Çınarlısu köyü kırsalında, erkek cesedi görenlerin ihbarı üzerine, bölgeye jandarma, 112 Acil Sağlık ve UMKE ekipleri ile güvenlik korucuları sevk edildi.

Ekipler, 3,5 saatlik çalışma sonucu sarp kayalıkların bulunduğu bölgedeki cesede ulaştı. Yapılan incelemede, cesedin Çakaz'a ait olduğu belirlendi.

Ceset, otopsi yapılmak üzere Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak:Haber Kaynağı

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