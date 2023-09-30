Siirt Kurtalan'da Dicle Elektrik Saha Ekibine Saldırı

Dicle Elektrik'e bağlı saha ekiplerine yönelik bir saldırı haberi Siirt'in Kurtalan ilçesinden geldi. Önceki bir denetlemede kaçak elektrik kullanımı nedeniyle ceza yazılan bir grup bölge sakini, iki şirket çalışanına odun ve yumruklarla saldırdı. Saldırı sonucunda bir çalışanın burnu kırıldı, diğer çalışanın ise kaburgaları zedelendi. Saldırının anı cep telefonuyla kaydedildi.

İki milyonu aşkın abonesine kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli enerji verebilmek için kaçak tüketimi engellemeye çalışan Dicle Elektrik saha ekipleri, bu kez Siirt’te saldırıya uğradı. Kurtalan ilçesinin İğdeli köyüne bağlı Yazılı mezrasına kontrol amacıyla giden iki kişiden oluşan saha ekibi, daha önce kaçak tüketimden dolayı ceza yazılan abone ve yakınlarının saldırı sonucu yaralandı.

Darp edilme anı cep telefonunda

Dicle Elektrik saha ekipleri, kaçak elektrik tüketimi yüzde 92 seviyesinde olan Yazılı mezrasına gitti. İki kişilik saha ekibi, mezra girişinde daha önceki zamanlarda gerçekleştirilen kontroller sırasında kaçak elektrik kullandıkları için ceza yazılan bir abone, çocukları ve yakınlarının saldırısına uğradı. Görevlilerin etrafını saran 7-8 kişilik bir grup, küfür ve hakaretler ederek hemen bölgeyi terk etmelerini istedi. Görevliler araçlarına yöneldiği sırada ise ellerindeki odunlar ile çalışanları darp ettiler. Bu sırada cep telefonu kamerası açık olan bir görevli, yaşananları kayıt altına aldı. Odunlarla darp edilen arkadaşını bölgeden uzaklaştırmak için yardım eden bir başka saha görevlisi, bu sırada yüzüne darbe aldı. Darbe sonucu görevlinin burnu hasar gördü. Odunlarla darp edilen diğer görevlinin ise kaburgalarında ciddi zedelenmeler oldu. Yaralanan iki saha çalışanı, Kurtalan Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, şikayetleri üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaçak tüketim korkunç boyutta

Dicle Elektrik yetkilileri, yaşanan bu olayın, bölgedeki elektrik hırsızlığının ne kadar korkunç boyutlara ulaştığını açık biçimde ortaya koyduğunu belirterek, ‘’Ekibimizin darp edildiği mezraya ekiplerimiz daha önce iki kez bölgeye girme girişimleri sonuçsuz kaldı. Mezrada 16 abone var ve kaçak tüketim oranı yüzde 92 düzeyinde. Böyle olunca buraya yönlendirilen ekibimiz daha mezraya girişte kalabalık bir grup tarafından daha önce de engellenmiş, ardından hakarete ve sonrasında saldırıya uğrayarak yaralanmıştı. Kaçak tüketimin korkunç boyutlara ulaştığı mezrada, kontrol için gelen ekiplerimize yönelik saldırıları vicdanen kabul etmemiz mümkün değildir. Bölge genelinde kayıpsız, kesintisiz ve daha kaliteli elektrik enerjisi vermenin yanı sıra milli ekonomiye daha fazla zarar vermemesi için kaçak elektrik tüketimine karşı tüm imkanlarımızı kullanarak mücadele etmeye devam edeceğimizi bir kez daha yinelemek isteriz dedi.