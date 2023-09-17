Şanlıurfa'da Mısır Tarlasında 65 Kilogram Esrar Ele Geçirildi: İki Şüpheli Gözaltına Alındı

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, mısır tarlasında saklanmış 65 kilogram kubar esrar ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon Detayları

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hilvan ilçesine bağlı kırsal bir alanda uyuşturucu ticareti yapıldığına dair aldığı istihbarat üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, M.A. adlı şahsa ait mısır tarlasında çuvallar içerisinde gizlenmiş 65 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Gözaltına Alınan Şüpheliler

Olayla ilgili olarak M.A. ve T.A. adlı şahıslar gözaltına alındı. İkilinin sorgulanması ve adli işlemler devam ediyor.

Bu operasyon, Şanlıurfa'da son dönemlerde artan uyuşturucu ile mücadele operasyonlarına yeni bir halka ekledi. Yetkililer, uyuşturucu ticareti ve kullanımı ile ilgili çalışmaların aralıksız süreceğini belirtiyor.