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Şanlıurfa'da 33 Yıl 9 Ay Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı ve Cezaevine Teslim Edildi

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Şanlıurfa'da 33 Yıl 9 Ay Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı ve Cezaevine Teslim Edildi
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, dolandırıcılık suçundan 33 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, İl Jandarma Komutanlığı'nın Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, dolandırıcılık suçundan 33 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, İl Jandarma Komutanlığı'nın Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

JASAT ekipleri, aranan kişilere yönelik sürdürdüğü çalışmalar kapsamında, Pekmezli Mahallesi'nde gizlenmekte olduğu belirlenen H.T. adlı şüpheliyi tespit etti. Düzenlenen operasyonla yakalanan firari hükümlü, jandarmada tamamlanan işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Bu operasyon, JASAT ekiplerinin aranan şahıslara yönelik yürüttüğü başarılı çalışmaların bir yenisini teşkil etti. Yetkililer, benzer operasyonların devam edeceğini belirtti.

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