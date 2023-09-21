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Peksimet'te Kadınlara Yönelik Şiddetle Mücadele Atölyesi Gerçekleştirildi

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Peksimet'te Kadınlara Yönelik Şiddetle Mücadele Atölyesi Gerçekleştirildi
Peksimet'teki Hüseyin Özgül Çocuk Kütüphanesi'nde, kadınlarla birlikte "Şiddet Farkındalığı ve Şiddetle Mücadelede Hukuki Destek Sistemleri" konulu bir atölye çalışması düzenlendi.

Peksimet'teki Hüseyin Özgül Çocuk Kütüphanesi'nde, kadınlarla birlikte "Şiddet Farkındalığı ve Şiddetle Mücadelede Hukuki Destek Sistemleri" konulu bir atölye çalışması düzenlendi.

Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Büro çalışanı Sosyal Hizmet Uzmanı Ege Hazal Yıldız Yazıcıoğlu, şiddetle ilgili temel kavramları açıklayarak belediyenin kadınlara yönelik yapmakta olduğu hizmetlerden bahsetti ve hizmetlerden nasıl yararlanabilecekleri konusunda kadınlara bilgilendirmede bulundu. Kadınların, 444 31 63 numaralı telefondan 7/24 Kadın Danışma Merkezine ulaşabileceklerini belirtti. Kadın Danışma Merkezi (KDM) çalışanları Psikolog Kardelen Topçu ve Sosyolog Ayşegül Bezirgan, atölyeye gelen kadınların çocukları ile etkinlikler düzenledi.

Bodrum Belediyesi Kadın Danışma Merkezinde şiddetle mücadele konusunda ücretsiz hukuki danışmanlık veren Avukat Gözde Çakıroğlu, şiddetin hukuki boyutu ve şiddetle mücadelede hukuki destek mekanizmaları ile ilgili bilgiler verdi. Kadın Danışma Merkezi çalışanı Sosyolog Cansu Koçer Sevindi, Kadın ve Eşitlik Çalışmaları Anketini uyguladı.

Atölye sonunda kadınlara, içinde KDM Tanıtım Magneti, Erkek Şiddetini Önlemede 6284 Sayılı Kanun Kitapçığı, Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Büro tanıtım broşürünün yer aldığı bez çantalar verildi ve hijyenik ped desteği sağlandı.

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