Osmangazi Köprüsü'nde tırdan demir parçası düştü! 10 Aracın lastiği patladı

14 Eylül Perşembe akşamı Osmangazi Köprüsü'nde meydana gelen talihsiz olayda, bir tırdan düşen demir parça nedeniyle 10 otomobilin lastiği patladı. Olay, köprüde görevli polis ekiplerinin kameralardan yaptığı tespitler sonucu ortaya çıktı.

Polis Ekipleri Hemen Müdahale Etti

Olayın hemen ardından bölgeye giden polis ekipleri, lastik değişimi sırasında yol güvenliğini sağladı. İsteyen sürücüler için tutanak tanzim edilmesine yardımcı oldu.

Sorumlu Tır Tespit Edildi

Geriye dönük inceleme ile tırın plakası tespit edilerek, sürücüsüne "trafiği tehlikeye düşürmekten ve uygunsuz yük taşımadan" dolayı ceza kesildi.

Yaralanan Olmadı

Otoyol Yatırım ve İşletme AŞ tarafından yapılan açıklamada, olayda yaralanan olmadığı ve trafik akışının kontrollü bir şekilde sağlandığı belirtildi. Ayrıca, olayın vatandaş kamerasına da yansıdığı kaydedildi.