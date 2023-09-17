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Ordu'nun Kabataş İlçesinde Tarım Aracının Devrilmesi Sonucu Bir Kadın Yaşamını Yitirdi

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Ordu'nun Kabataş İlçesinde Tarım Aracının Devrilmesi Sonucu Bir Kadın Yaşamını Yitirdi
Ordu'nun Kabataş ilçesine bağlı Elbey Mahallesi'nde trajik bir kaza yaşandı. Sebahattin Cenik (60) tarafından kullanılan ve halk arasında "patpat" olarak bilinen tarım aracı, eğimli bir yolda kontrolü kaybederek devrildi.

Ordu'nun Kabataş ilçesine bağlı Elbey Mahallesi'nde trajik bir kaza yaşandı. Sebahattin Cenik (60) tarafından kullanılan ve halk arasında "patpat" olarak bilinen tarım aracı, eğimli bir yolda kontrolü kaybederek devrildi.

Aracın altında kalan sürücü Sebahattin Cenik'in eşi Gülizar Cenik (54), olay yerinde hayatını kaybetti. Kazadan sürücü Sebahattin Cenik yara almadan kurtuldu.

Kaza sonrası olay yerine hemen sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından Gülizar Cenik'in cenazesi, Aybastı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bu tür tarım araçları, özellikle kırsal bölgelerde sıkça kullanılıyor. Ancak eğimli ve engebeli yollar, bu tür araçlar için ciddi bir risk oluşturuyor. Yetkililer, benzer kazaların yaşanmaması için sürücülere daha dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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