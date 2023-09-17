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Ordu'da Fındık İşçilerini Taşıyan Minibüs Devrildi: 7 Yaralı

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Ordu'da Fındık İşçilerini Taşıyan Minibüs Devrildi: 7 Yaralı
Ordu'nun Fatsa ilçesinde, fındık işçilerini taşıyan bir minibüsün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Tepecik Mahallesi mevkisinde meydana gelen kazada, Aziz T. idaresindeki 34 FSP 237 plakalı minibüs devrildi. Araçta bulunan toplam 7 kişi, aralarında sürücünün de olduğu şekilde yaralandı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, fındık işçilerini taşıyan bir minibüsün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Olayın Detayları

Alınan bilgiye göre, Tepecik Mahallesi mevkisinde meydana gelen kazada, Aziz T. idaresindeki 34 FSP 237 plakalı minibüs devrildi. Araçta bulunan toplam 7 kişi, aralarında sürücünün de olduğu şekilde yaralandı.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Kaza sonrası olay yerine hızla ulaşan 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumları ile ilgili henüz net bir bilgi verilmedi.

Soruşturma Başlatıldı

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yetkililer, kazanın nedeninin ve yaralıların son durumlarının araştırıldığını ifade ettiler.

Kaza, özellikle fındık işçilerinin taşındığı araçlarda daha sık karşılaşılan güvenlik sorunlarını gündeme getirdi. Yetkililer, benzer kazaların önlenmesi için ne gibi önlemler alınacağına dair henüz bir açıklama yapmadı.

Kaynak:Haber Kaynağı

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