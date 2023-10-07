Öğrenci Konaklama Krizi: Kiralık Evler Ulaşılmaz Oldu!
Yayınlanma:
07 Ekim 2023 Cumartesi 18:15
Rusya-Ukrayna savaşı ve 6 Şubat depremleri sonrası Antalya emlak piyasasında büyük bir hareketlenme meydana geldi. Özellikle üniversite öğrencileri, bu hareketlilikten olumsuz etkilendi. Peki, bu durum öğrenciler için ne ifade ediyor?
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Antalya, Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimin ardından emlak piyasasında büyük bir hareketlenme yaşadı. Özellikle satılık ve kiralık daire fiyatlarındaki bu yükseliş, üniversiteye başlayan öğrenciler için büyük bir zorluk haline geldi. Fiyatlar, bazı bölgelerde 5 katına kadar çıktı.
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Antalya'daki üniversitelerde eğitim gören yaklaşık 66 bin öğrencinin konaklama ihtiyaçları artarak devam ediyor. Bu öğrencilerin sadece bir kısmı Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında konaklama fırsatı bulabildi. Yurtların doluluk oranı yüzde 100'ü buldu. Özel yurtlar ve apartlar da tercih edilen diğer seçenekler oldu.
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Üniversite yakını mahallelerde ve popüler elektronik ticaret platformlarında yapılan incelemeler, kiralık daire fiyatlarının ciddi anlamda arttığını gösteriyor. Bu bölgelerde 2 odalı bir dairenin fiyatı 12.500 liradan başlarken, bazı ilanlarda bu tutar 30 bin liraya kadar çıkıyor. Öğrencilerin ev arkadaşı bularak kira giderlerini paylaşmaya yöneldiği görülüyor.
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Antalya Emlakçılar Odası Başkanı İsmail Çağlar, savaşın ve depremin ardından kiralık evlerde ciddi bir azalma olduğunu ifade ediyor. Aynı zamanda, öğrencilerin bütçelerine uygun ev bulmaları giderek zorlaşıyor. Yabancı yatırımcıların satın aldığı evlerin yüksek fiyatlara kiralandığına da dikkat çekiyor.
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Antalya'da emlakçılık faaliyetlerinde dolandırıcılık olaylarının arttığı belirtiliyor. Özellikle kent dışından gelenlerin ve üniversite öğrencilerinin dikkatli olmaları gerektiği uyarısında bulunuluyor. Emlak işlemlerinde resmi kayıtlı ve bilindik emlakçıları tercih etmeleri, olası mağduriyetlerin önüne geçebilir.
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Antalya'da öğrenciler için kiralık ev bulma süreci giderek zorlaşıyor. Öğrencilerin bütçelerine uygun konaklama seçeneklerini bulabilmeleri için farklı alternatiflere yönelmeleri gerekebilir.