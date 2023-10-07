Öğrenci Konaklama Krizi: Kiralık Evler Ulaşılmaz Oldu!

Antalya'daki üniversitelerde eğitim gören yaklaşık 66 bin öğrencinin konaklama ihtiyaçları artarak devam ediyor. Bu öğrencilerin sadece bir kısmı Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında konaklama fırsatı bulabildi. Yurtların doluluk oranı yüzde 100'ü buldu. Özel yurtlar ve apartlar da tercih edilen diğer seçenekler oldu.