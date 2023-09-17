Muğla'nın Ortaca İlçesinde 35 Kilogramlık Vazo Hırsızı Yakalandı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde yer alan bir hediyelik eşya mağazasından çalınan 35 kilogramlık, 5 bin lira değerindeki vazonun hırsızı yakalandı. İngiliz uyruklu şüpheli, Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa süre içinde tespit edilerek Dalaman ilçesinde yakalandı.

Dükkanın güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler sayesinde hırsızlık vakasını çözen ekipler, şüphelinin İngiliz uyruklu P.D.S. olduğunu belirledi. Dalaman'da bulunan evinde gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. P.D.S, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Çalınan vazo, iş yerinin sahibi Müslüm Demirdöven'e teslim edildi. Demirdöven, eşyasının bulunması üzerine şikayetini geri çektiğini belirtti ve emniyet güçlerine teşekkür etti.

Kronoloji

Hırsızlık olayı, Sarıgerme Mahallesi Kemal Şahin Bulvarı'ndaki hediyelik eşya dükkanında meydana gelmişti. Güvenlik kamerası görüntülerine göre, bir kişi mağazaya gelerek 35 kilogramlık vazoyu seçti ve otomobiline yerleştirdi. Daha sonra şüpheli, vazoyu otomobilinin arka koltuğuna yerleştirerek olay yerinden hızla uzaklaştı.

Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, olayın çözülmesinde vatandaşların da dikkat ve duyarlılığı sayesinde hızlı bir şekilde sonuç alındığını belirtti. İş yeri sahibi Müslüm Demirdöven, "Bu olayın hızlı bir şekilde çözülmesinde emeği geçen tüm emniyet güçlerine teşekkür ediyorum. Eşyamızın geri getirilmesi, bizim için büyük bir rahatlama oldu" dedi.