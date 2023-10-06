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Muğla'da traktör devrildi, sürücü öldü

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Muğla'da traktör devrildi, sürücü öldü
Şener Akçay'ın kullandığı plakası belirlenemeyen traktör, Kozağaç Mahallesi Sergidenli mevkisi orman yolunda kontrolden çıkarak devrildi. Muğla'nın Menteşe ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Şener Akçay'ın kullandığı plakası belirlenemeyen traktör, Kozağaç Mahallesi Sergidenli mevkisi orman yolunda kontrolden çıkarak devrildi. Muğla'nın Menteşe ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, traktörün altında kalan sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Akçay'ın cenazesi, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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