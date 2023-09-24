Muğla'da Orman Yangını: Müdahale Sürüyor

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yeşilyurt Mahallesi Dağdibi mevkisindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.