Muğla'da feci kaza: Refüje çarpan otomobilin sürücüsü öldü
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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde refüje çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde refüje çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Nevzat Bakırcı idaresindeki 48 H 3050 plakalı otomobil, Fethiye-Antalya karayolu Zorlar mevkisinde refüje çarparak devrildi. Çarpmanın etkisiyle ters dönen otomobil bir süre sürüklenerek durabildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Bakırcı'nın kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Sürücünün cenazesi, yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.
Yurttan