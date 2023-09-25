Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü. Turnalı mevkisindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.