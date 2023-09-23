Muğla'da Baraj Su Seviyeleri Alarm Veriyor: Bodrum ve pek çok ilçe susuz kalabilir

Muğla bölgesinde, Mumcular ve Geyik barajlarında su seviyeleri tehlikeli derecelere gerilediği ifade ediliyor. Özellikle Eylül ayında hiç yağış alınmamış olması, Bodrum'un su ihtiyacını karşılayan bu barajların su seviyelerini tehlikeli bir noktaya getirdi.

Kış Aylarının Etkisi ve Yükselen Su Tüketimi

Kış mevsiminde beklenen yağışın alınamaması, yeraltı su kaynaklarının azalışı ve bilinçsiz su kullanımının artması gibi etkenler, Muğla'da baraj doluluk oranlarında büyük düşüşlere yol açıyor.

Marmaris Atatürk Barajı ve Diğerleri: Kritik Su Seviyeleri

Özellikle Marmaris Atatürk Barajı'nın doluluk oranı yüzde 90'ın altına inerek yüzde 60'a geriledi. Geyik Barajı ise 2019 yılında yüzde 75 doluluk oranına sahipken, bu oran yüzde 16'ya kadar düşmüş durumda. Aynı şekilde Mumcular Barajı, 2019 yılında yüzde 49 doluluk oranına sahipken, şu an yüzde 10 doluluk oranıyla karşımıza çıkıyor.

Eylül Ayında Yağışsızlık

Metroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı istatistiklere göre, Muğla genelinde Eylül 2023'te ölçülen yağış miktarı sıfır. Beş günlük hava durumu tahminlerine göre de yağış beklenmiyor, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üstünde olacak.

Muğla'da Su Kaybı ve Alınan Önlemler

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2014 yılından itibaren içme suyu hattında kayıp ve kaçakları önlemek adına önemli çalışmalar yürüttü. Toplamda 1.602.101 metre içme suyu hattı üzerinde çalışma gerçekleştirildi. Bu çabalar sayesinde kayıp ve kaçak oranı yüzde 18'e indirildi. Ayrıca, içme suyu arıtma tesislerinde yapılan revizyonlar ile arıtma kapasiteleri de artırıldı.

Acil Önlemler Gerekli

Muğla bölgesinde barajlarda yaşanan su seviyesi düşüşü, yeraltı su kaynaklarının azalması ve artan su tüketimi gibi faktörlerin bir araya gelmesiyle oluşuyor. Alınan tedbirler yeterli olmamakla birlikte, su seviyelerinin artırılabilmesi için daha kapsamlı ve etkin önlemler alınması gerekiyor. Özellikle su tüketim alışkanlıklarının gözden geçirilmesi ve su tasarrufu konusunda daha bilinçli olunması, yaşanan bu krizin üstesinden gelinmesinde önemli bir rol oynayabilir.