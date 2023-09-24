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Muğla Fethiye'de Yamaç Paraşütçüsü Ağaca Dolandı

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Muğla Fethiye'de Yamaç Paraşütçüsü Ağaca Dolandı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde uçuş sırasında yamaç paraşütü ağaca dolanan Rus uyruklu pilot kurtarıldı. Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'a çıkan yamaç paraşütü pilotu Viktor S, hazırlıkların ardından 1700 metre pistinden hareket etti.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde uçuş sırasında yamaç paraşütü ağaca dolanan Rus uyruklu pilot kurtarıldı. Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'a çıkan yamaç paraşütü pilotu Viktor S, hazırlıkların ardından 1700 metre pistinden hareket etti.

Kalkıştan kısa süre sonra alçalan Rus pilotun paraşütü ağaca dolandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye Babadağ'da konuşlu Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi sevk edildi.

Ekip tarafından asılı kaldığı ağaçtan kurtarılan Viktor S'nin yaralanmadığı belirtildi.

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