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Muğla açıklarında 41 düzensiz göçmen daha kurtarıldı

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Muğla açıklarında 41 düzensiz göçmen daha kurtarıldı
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 41 düzensiz göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Marmaris açıklarında lastik botta düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 41 düzensiz göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Marmaris açıklarında lastik botta düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 41 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak:Haber Kaynağı

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