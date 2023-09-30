Meteoroloji Uyarıyor! Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Batman, Siirt, Şırnak, Diyarbakır ve Malatya

Yaklaşan bir hava dalgasının etkisiyle yurdun doğu bölgeleri, güçlü gök gürültülü sağanaklara sahne olacak. Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Batman, Siirt ve civarındaki bölgeler bu yağışlardan etkilenecek. Ayrıca, Diyarbakır'ın kuzey bölgeleri, Malatya'nın kuzey kesimleri ve Şırnak'ın batı bölgeleri de yerel olarak kuvvetli yağışların etkisi altında kalacak.

Yağış Miktarı ve Yoğunluğu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, bahsi geçen bölgelerde metrekareye 21 ile 50 kilogram arasında değişen yoğunlukta gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bu durum, bölgedeki vatandaşların ve yetkililerin alacakları önlemler açısından büyük önem taşıyor.

Olumsuz Hava Koşullarına Karşı Alınacak Tedbirler

Beklenen yağışlar nedeniyle oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım tehlikesi, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuz hava koşullarına karşı hazırlıklı olunması gerekiyor. Özellikle bölgede seyahat etmeyi planlayanlar için ulaşımda yaşanabilecek aksamaları göz önünde bulundurarak hareket etmeleri, güzergahlarına ve seyahat saatlerine dikkat etmeleri öneriliyor.

Halkın Bilgilendirilmesi ve Alınacak Önlemler

Bu tür hava koşullarında oluşabilecek risklere karşı vatandaşların bilinçli ve hazırlıklı olması büyük önem taşıyor. Yıldırım riskine karşı açık alanlardan uzak durulması, sel ve su baskını riski içinse yüksek bölgelerde bulunmanın faydalı olacağı belirtiliyor. Aynı zamanda, ani kuvvetli rüzgar ve fırtına esnasında dışarıda bulunmamanızı, evlerde ve binalarda güvende kalmalarını tavsiye ediyoruz.