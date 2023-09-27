Mersin'de silahlı kavga: 1 ölü

Mersin'in Toroslar ilçesinde silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Çopurlu Mahallesi'ndeki Bayraktepe Orman Parkı'na otomobiliyle gelen H.E, giriş kapısında henüz belirlenemeyen nedenle güvenlik görevlisi A.A. (33) ile tartıştı.