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  3. Mersin'de feci kaza: Motosikletin sürücüsü kamyonla çarpıştı hayatını kaybetti

Mersin'de feci kaza: Motosikletin sürücüsü kamyonla çarpıştı hayatını kaybetti

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Mersin'de feci kaza: Motosikletin sürücüsü kamyonla çarpıştı hayatını kaybetti
Mersin'in Tarsus ilçesinde kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Tarsus Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında Nuri Köse (30) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen kamyonla çarpıştı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Tarsus Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında Nuri Köse (30) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen kamyonla çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık personeli, motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaynak:Haber Kaynağı

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