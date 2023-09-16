Mersin'de feci kaza: Motosikletin sürücüsü kamyonla çarpıştı hayatını kaybetti
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Mersin'in Tarsus ilçesinde kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Tarsus Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında Nuri Köse (30) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen kamyonla çarpıştı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Tarsus Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında Nuri Köse (30) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen kamyonla çarpıştı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık personeli, motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Yurttan