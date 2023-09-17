Mersin'de Denizde Kaybolan Genç Hayatını Kaybetti

Mersin'in Akdeniz ilçesinde dün denize giren ve gözden kaybolan 23 yaşındaki Suriye uyruklu İbrahim Şeyh Abdülrahman'ın cesedine ne yazık ki ulaşıldı.

Olayın ardından bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmaları, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi dalgıç polisleri ve Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığına bağlı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timi (DEGAK) tarafından yürütüldü. Çalışmalar sonucunda Abdülrahman'ın cesedi bulunarak denizden çıkarıldı.

Genç adamın cenazesi, yapılan ilk incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu trajik kaybın ardından yetkililer, deniz ve su güvenliği konusunda vatandaşları tekrar uyarıyor. Özellikle deniz koşullarının tehlikeli olabileceği ve gözetim olmadan denize girilmemesi gerektiği vurgulanıyor.