Mersin'de ambulans otomobille çarpıştı: 4 yaralı

Mersin’in Silifke ilçesinde ambulans ve otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Hasan B. Yönetimindeki hasta taşıyan 33 AGM 976 plakalı ambulans, Atik Mahallesi'nde sürücünün ismi henüz öğrenilemeyen 33 DA 001 plakalı otomobille çarpıştı.