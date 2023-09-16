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Mersin'de ambulans otomobille çarpıştı: 4 yaralı

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Mersin'de ambulans otomobille çarpıştı: 4 yaralı
Mersin’in Silifke ilçesinde ambulans ve otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Hasan B. Yönetimindeki hasta taşıyan 33 AGM 976 plakalı ambulans, Atik Mahallesi'nde sürücünün ismi henüz öğrenilemeyen 33 DA 001 plakalı otomobille çarpıştı.

Mersin’in Silifke ilçesinde ambulans ve otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Hasan B. Yönetimindeki hasta taşıyan 33 AGM 976 plakalı ambulans, Atik Mahallesi'nde sürücünün ismi henüz öğrenilemeyen 33 DA 001 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın ektisi ile araçlar refüje çıktı.

Kazada otomobil sürücüsü ile beraberindeki 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak:Haber Kaynağı

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