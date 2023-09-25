Manisa'da Orman Yangını: Müdahale Başladı

Muştullar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Manisa'nın Akhisar ilçesinde başlayan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile 2 uçak, 3 helikopter, 12 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 2 dozer sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.