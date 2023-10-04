Mamak’ta yeni bir vizyon

Ankara'nın Mamak ilçesinde aday adaylığı sürecini yaşayan Salim Çoruk, yerel yönetim anlayışına dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Mamak'ta büyümesi ve bu ilçedeki dayanışma kültürüyle şekillenmesi nedeniyle Mamak'a özel bir bağ hissettiğini vurgulayan Çoruk, "Mamak bana dayanışma kültürünü ve kardeşçe yaşama bilincini verdi." dedi.

Salim Çoruk, Mamak'ın Ankara'nın en özel ilçelerinden biri olduğunu belirtti. İlçenin insana dair her rengi bünyesinde barındırdığını ifade eden Çoruk, "Mamak'ın sorunlarını yakından biliyorum. Bu sorunları alt edecek, işinin en iyisi olan bir ekiple hazırlık yapıyorum." dedi ve Mamak'ı layık olduğu yere getirecek müthiş projelere sahip olduklarının altını çizdi.

Salim Çoruk, uzun yıllardır yerel yönetimlerin sorunlarıyla ilgilenmekte ve bu alanda derin bir tecrübeye sahip. Yerel yönetim pratiğindeki bu tecrübesinin yanı sıra uluslararası belediyecilik örneklerine dair 30'dan fazla yurt dışı ziyaret programı hazırlayarak, belediye başkanlarıyla birlikte bu ziyaretlere katıldığını belirtti.

Meşhur Mamak cezaevine de değinen Çoruk, "12 Eylül faşizminin Mamak ismine yapıştırdığı bu uğursuz çağırışımı, Mamak’ı hak ettiği marka değerine ulaştırarak tarihin çöp sepetine atacağız." diyerek, Mamak'ı modern, halkının yüzünün güldüğü, havası temiz, gürültüsüz, yemyeşil örnek bir ilçe haline getireceğini ifade etti.

Röportajın sonunda Çoruk, Mamak'ın Büyük Atatürk ve Cumhuriyet'le olan bağını vurgulayarak, aday olup seçilirse bu hedeflere ulaşılacağı konusunda Mamak halkına söz verdi.

Röportajın tamamı şöyle;

Neden Mamak?

Mamak hayatımın büyük bölümünü geçirdiğim, yaşadığım yer. Mamak’la aramda çok güçlü bir bağ var. Mamak bana, dayanışma kültürünü, kardeşçe yaşama bilincini verdi. Fırsat bulabilirsem onu layık olduğu yere taşıyarak karşılığını vermek istiyorum.

Salim Çoruk aday yapılıp seçilirse Mamak’ta ne farklı olacak?

Mamak, farklı etnik kimlik ve inanç eğilimlerinin tamamını bir arada kardeşçe kucaklayan yapısı ile Ankara’nın en özel ilçesidir. Mamak’ta insana dair her rengi bulabilirsiniz. Halkı çok şeye layık, ama hemen dibindeki Çankaya’nın fazlasıyla gölgesinde kalmış durumda. Umarım ilk fırsatta bu güzel halkı gölgeden çıkarıp hak ettiği güneşle buluşturacağım. Mamak derin uykusundan uyanacak, koşmaya hazır, zımba gibi yerel birim olacak. En ücra köşelerinden itibaren kucaklanıp ayağa kaldırılacak. Müthiş projelerimiz var. Mamak’ın sorunlarını ve çözüm yöntemlerini yakından biliyorum. Bu sorunları alt edecek, işinin en iyisi heyecanlı bir ekiple hazırlık yapıyorum. Sadece Mamak’ta değil, ülkemiz yerel yöneticilik pratiğinde taşları yerinden oynatacağız.

Cümleler kulağa hoş geliyor ama, bugüne kadar sizin tabirinizle “gölgede” kalmış yada bırakılmış Mamak için başkalarının yapamadığını siz nasıl yapacaksınız, farkınız ne?

Mamak’ı yöneten anlayışın ciddi bir özgüven sorunu var. Mamak’ın potansiyelinin farkında değiller; görüntüyü kurtaracak hikayeler peşindeler.

Uzun yıllardır bütün hayatım yerel yönetimlerin sorunları ile uğraşmakla geçiyor. İç Anadolu Belediyeler Birliği olarak her bir üye Belediyemizin ortaya koyduğu vizyonu gözlemliyor, desteğe ihtiyaç duydukları anda gücümüzün yettiğince onlara destek sunmaya çalışıyoruz. Çok sayıda Belediyecilik vizyonunun ortasında geçen 15 yıl.

Çok sayıda Belediyenin hizmet ağı ile sürekli temas halinde olmam nedeniyle, yerel yönetim pratiği anlamında benzeri olmadığını düşündüğüm bir tecrübe elde ettim. Bu muazzam tecrübenin uluslararası ayağı da son derece güçlüdür. Birlik üyesi Belediye Başkanlarımızın uluslararası belediyecilik örneklerini yerinde görmeleri için 30 adet yurt dışı ziyaret programını bizzat hazırlayıp, içerisinde bulundum. Ziyaret edilen ülkenin ülkemizde bulunan diplomatik temsilcileri ile işbirliği içerisinde gerçekleştirilen bu ziyaretlerimiz hem Belediye Başkanlarımız hem de benim için ufuk açıcı olmuştur.

Biraz daha somutlaştırmanızı bekliyorum. Siz seçilirseniz Mamak halkı somut olarak farklı neyi deneyimleyecek?

Öncelikle mevcut amaca uygun, halk yararına olan her proje çok daha güçlü bir destekle devam edecek. İstihdam alanları vs.

Mevcut yerel yönetimi nasıl görüyorsunuz ? Büyükşehir Belediye Yönetimi ile ciddi sorun yaşıyor.

Bu konuda söylenecek çok şey var ama çok girmek istemiyorum bu konuya. Başkan’ın enerjisini Mansur Yavaş’la çatışmak için değil, O’nunla işbirliği halinde Mamak’a hizmet için harcaması gerek. Mamak halkının huzur ve mutluluğunun her türlü siyasi hesabın üzerinde olduğunu unutmamalı. Mansur Bey amaç hizmetse kendisine uzanan hiçbir eli havada bırakmaz. Önceki dönemlerde bu anlayış maalesef yoktu. Yeni yaklaşım Ankara’daki tüm ilçe Belediye Başkanları için önemli bir fırsattır. Kamplaşma siyaseti ile hafızalara kazınan önceki anakent belediye başkanının Mamak Belediye Başkanı’nı yönlendirdiği görülüyor. En azında görüntü bu. Bu görüntüyü Başkan kendi iradesiyle yarattı. Hoş değil. Elbette Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankara’nın tamamını kucaklıyor, ancak bu mücadele, ilçelerin yerel yöneticileriyle işbirliği ve eşgüdüm halinde olduğunda eksiksiz amacına ulaşacaktır.

Muhalif seçmen Cumhurbaşkanlığı seçim yenilgisi nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu’na ve CHP’ye kızgın. Ciddi sayıda muhalif seçmenin bu tepki nedeniyle sandığa gitmeyeceği değerlendirmeleri yapılıyor. Aday olursanız. Bu tür bir psikolojik ortamla nasıl mücadele edeceksiniz?

Ben bu konuda sıkıntı görmüyorum. Bir seçim yaşandı bitti. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu seçimi kazanmak için insanüstü çaba sarfetti. Bunu yaparken toplumun uzun yılladır kamplaşan zıt kutuplarını bir araya getirdi. Seçim yenilgisinin Kemal Bey’le ilgili olduğunu düşünmüyorum. Başka biri aday olsaydı da sonuç değişmeyecekti muhtemelen. Yeni bir okumaya gerek var. Arkadaşlarımızla bu konu üzerinde çok kafa yorduk. Siyasi iktidar büyük bir ödün karşılığı küresel sermaye güçlerine taviz vermiş görünüyor. Mehmet Şimşek’in göreve getirilerek Sayın Cumhurbaşkanı’nın bütün benliğini ortaya koyduğu ekonomik işleyişe kamuoyu önünde çöp muamelesi yapması bunun göstergesi. Küresel fonlarla iktidar arasında bir mutabakat olduğuna inanıyorum. Bunun işaretlerini güdümlü küresel medya ve Kandil ortaya koydu. Küresel medyanın seçim öncesinde ısrarla Erdoğan’ı hedefe koyması, terör odağı Kandil’in aynı şekilde hemen hergün muhalefete destek açıklaması yapmasının bir anlamı olmalı. Bu çıkışların milliyetçi oyları köpürtme amacını taşıdığını görmek için müneccim olmaya gerek yok. Cep telefonu ile sokaktaki bir kedinin fotosunu çektikten hemen sonra ekranıma hayvan sevgisi ile ilgili haberler düşüyorsa, mobil cihazlar üzerinden benim tüm eğilimlerim anında kaydediliyor demektir. Buna siyasi eğilimlerim dahil. Tıkladığım bir haber, paylaştığım bir mesaj vs. bu eğilimlerin sürekli takip edilip kaydedilmesine olanak sağlıyor. Dolayısıyla dağdaki çoban dahil her Türk vatandaşının oy verme eğilimi önceden biliniyor. Ve seçime bu veriler ışığında etki edilmeye çalışılması son derece olağan. ABD ‘nin sırf Çin kaynaklı olduğu için TİKTOK isimli platformu etkisiz kılma girişimlerinin altında bu gerçeğin yattığı ortada.

Çok ilginç değerlendirmeler bunlar. Bu mantıkla muhalefet küresel yapılar istemediği sürece hiçbir zaman seçim kazanamaz. Bu yaklaşım yılgınlık yaratmaz mı?

Hayır yaratmaz. Aksine, bu tür doğru okumalar bundan sonraki seçim süreçlerine müdahale araçları hakkında fikir verir ve bu sayede zamanında gereken önlemi alma fırsatı yaratır. CHP emperyalizmi dize getirmiş bir partidir. Mayası dışardan müdahaleleri reddeder. Çok partili hayata geçilmesinden hiçbir şekilde Türkiye’yi yönetme şansını elde edememiş olmasının bir sebebi var. CHP ve tabanı, tesadüfle açıklanması mümkün olmayan bu tabloyu doğru okumalı ve önlemini almalıdır.

Röportajı Mamak’la bitirelim. Son olarak aday adaylığınızla ilgili ne söylemek istersiniz?

Anadolu insanının zihinde Çankaya ismi Atatürk ve Cumhuriyet çağrışımı yapar. Mamak ismi ise askeri yerleşke ve karanlık bir cezaevi çağrışımı. 12 Eylül faşizminin Mamak ismine yapıştırdığı bu uğursuz çağırışımı, Mamak’ı hak ettiği marka değerine ulaştırarak tarihin çöp sepetine atacağız. Mamak, Büyük Atatürk ve Cumhuriyet’imizin en büyük eseri olan toplumun her renginin bir arada kardeşçe yaşaması hedefinin taçlandığı, insanlarının yüzünün güldüğü, modern, halkı hızla zenginleşen, havası temiz, gürültüsüz, yemyeşil örnek bir yer olarak hafızalara kazınacak. Aday olup seçildiğimde bu hedeflerin çok kısa sürede gerçeğe dönüştüğünü herkes tecrübe edecek.