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Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kişi Tutuklandı

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Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kişi Tutuklandı
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerin tespit ve yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerin tespit ve yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Operasyonda, 1076 uyuşturucu hap, 601 gram esrar, 195 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi, daha sonra adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan B.B, Y.Y, B.Y, H.C.K. ve M.E.K, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı, T.Ö. ve E.C.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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