Malatya'da Otomobile Çarpan Motosiklet Sürücüsü Yaşamını Yitirdi

Malatya-Elazığ kara yolu Kapıkaya mevkisinde meydana gelen trafik kazasında, 56 yaşındaki motosiklet sürücüsü Recai Gültek yaşamını yitirdi. Gültek'in kullandığı 44 ABR 935 plakalı motosiklet, C.G.'nin (63) kullandığı 06 ESN 51 plakalı otomobile arkadan çarptı.

İlk Müdahale Yetmedi: Turgut Özal Tıp Merkezi'nde Hayatını Kaybetti

Kaza sonucu yaralanan Gültek, olay yerine hızla gelen sağlık ekipleri tarafından Malatya'daki İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza Soruşturması Başlatıldı

Malatya Emniyet Müdürlüğü tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaza hakkında daha fazla bilgi almak için incelemeler sürdüren emniyet güçleri, görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu.