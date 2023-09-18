Malatya'da Korkunç Kaza: Cezaevi Aracıyla Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 4 Yaralı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde dün yaşanan trajik trafik kazasında, Akçadağ Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na ait cezaevi aracı ile bir otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

63 yaşındaki H.Ş. idaresindeki 01JP 426 plakalı otomobil ile 34 yaşındaki M.H.K. yönetimindeki 44 ABB 433 plakalı cezaevi ring aracı, Yeşilyurt ilçesine bağlı Görgü Mahallesi'nde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da ağır hasar gördü.

Olay yerine hızla 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü H.Ş., iki jandarma personeli ve iki tutuklu, kentteki farklı hastanelere kaldırıldı. Maalesef, sürücü H.Ş. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yaralanan jandarma ve tutukluların durumları hakkında detaylı bilgi için henüz bir açıklama yapılmadı.