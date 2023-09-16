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Malatya'da 3 bina patlayıcı kullanılarak yıkıldı

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Malatya'da 3 bina patlayıcı kullanılarak yıkıldı
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin etkilediği Malatya'da ağır hasarlı 3 bina patlayıcı kullanılarak yıkıldı. Yeşilyurt ilçesindeki Bostanbaşı Mahallesi'nde depremlerde ağır hasar alan 3 bloktan oluşan 13 katlı binaların yıkımında patlayıcı kullanıldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin etkilediği Malatya'da ağır hasarlı 3 bina patlayıcı kullanılarak yıkıldı. Yeşilyurt ilçesindeki Bostanbaşı Mahallesi'nde depremlerde ağır hasar alan 3 bloktan oluşan 13 katlı binaların yıkımında patlayıcı kullanıldı.

Uzman ekiplerce güvenlik önlemlerinin alındığı binalar 600 kilogram patlayıcı ve 4 bin 550 kapsülle kontrollü şekilde yıkıldı.

Binalar, belirli bir süre aralığıyla patlatıldığı için iki bloğun yıkılması esnasında binalardan sıçrayan malzemenin fitili kesmesinden dolayı 3. binadaki patlayıcılar infilak etmedi.

Toz bulutunun içine giren uzman ekiplerin fitili onarmalarının ardından 3. blok da kontrollü patlatılarak yıkım tamamlandı.

Yıkımı Vali Yardımcısı Abdulselam Bıçak ile bazı vatandaşlar izledi.

Kaynak:Haber Kaynağı

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