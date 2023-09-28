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Kütahya'da deprem

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Kütahya'da deprem
Kütahya'da saat 21.42'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesindeki bilgiye göre, merkez üssü Kütahya'nın Gediz ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Kütahya'da saat 21.42'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesindeki bilgiye göre, merkez üssü Kütahya'nın Gediz ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 9,81 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kaynak:Haber Kaynağı

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