Kütahya'da deprem

Kütahya'da saat 21.42'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesindeki bilgiye göre, merkez üssü Kütahya'nın Gediz ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.