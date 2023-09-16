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Konya'da inşaatta çalışan işçi inşaattan düşerek hayatını kaybetti

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Konya'da inşaatta çalışan işçi inşaattan düşerek hayatını kaybetti
Konya'nın Ereğli ilçesinde inşaatın 8. katından düşen işi hayatını kaybetti. Hacı Mütahir Mahallesi Beybağ Sokak'taki bir inşaatta çalışan Ramazan Uysal (58) vinç ile 8. kata çıkarılan malzemeleri boşalttığı sırada düştü.

Konya'nın Ereğli ilçesinde inşaatın 8. katından düşen işi hayatını kaybetti. Hacı Mütahir Mahallesi Beybağ Sokak'taki bir inşaatta çalışan Ramazan Uysal (58) vinç ile 8. kata çıkarılan malzemeleri boşalttığı sırada düştü.

Uysal'ın iş arkadaşları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri Uysal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenazesi Ereğli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak:Haber Kaynağı

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