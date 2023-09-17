Konya'da Çamaşır Makinesine Gizlenmiş 11 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi, Bir Şüpheli Tutuklandı

Konya'da gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla, çamaşır makinesi ve elektrik sobasının içine gizlenmiş 11 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlar Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

Karatay ilçesi, Hacı Hasan Mahallesi'nde yapılan operasyonda ekipler, şüpheli Cevzet K. isimli kişiyi gözaltına aldı. Şüphelinin aracında detaylı bir arama yapan ekipler, çamaşır makinesi ve elektrik sobasının iç kısımlarına gizlenmiş paketler halinde toplamda 11 kilogram sentetik uyuşturucu buldu.

Gözaltına alınan şüpheli Cevzet K., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı. Bu operasyon, Konya emniyet güçlerinin uyuşturucu ile mücadelede ne denli kararlı olduğunu bir kez daha gösterdi.