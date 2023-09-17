  1. Anasayfa
  2. Yurttan
  3. Kocaeli'nin İzmit İlçesinde Çıkan Yangında 8 Müstakil Ev Hasar Gördü

Kocaeli'nin İzmit İlçesinde Çıkan Yangında 8 Müstakil Ev Hasar Gördü

Yayınlanma:
Kocaeli'nin İzmit İlçesinde Çıkan Yangında 8 Müstakil Ev Hasar Gördü
Kocaeli'nin İzmit ilçesi Fatih Mahallesi'nde çıkan yangında toplam 8 müstakil ev hasar gördü. Yangın, henüz bilinmeyen bir sebeple Neşe Sokak'taki iki katlı bir müstakil evin çatısında çıktı. Dumanı fark eden mahalle sakinlerinin hemen itfaiye ve polise haber vermesiyle olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını bir saat içinde kontrol altına aldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Fatih Mahallesi'nde çıkan yangında toplam 8 müstakil ev hasar gördü. Yangın, henüz bilinmeyen bir sebeple Neşe Sokak'taki iki katlı bir müstakil evin çatısında çıktı. Dumanı fark eden mahalle sakinlerinin hemen itfaiye ve polise haber vermesiyle olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını bir saat içinde kontrol altına aldı.

Yangın, sadece başlangıç noktası olan evi değil, bitişikteki 7 müstakil evi ve elektrik tellerini de etkiledi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde daha büyük bir facianın önüne geçilmiş oldu.

Şu anda bölgede elektrik verilmesi için çalışmalar sürüyor. Yangının çıkış sebebini belirlemek için başlatılan soruşturma devam ediyor. Hasar gören evlerin sahipleri için de ne gibi destekler sağlanabileceği konusunda yetkililer çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak:Haber Kaynağı

Resmi İlanlar
İSTANBUL BAKIM ONARIM VE İSTİHKAM KOMUTANLIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI
İSTANBUL BAKIM ONARIM VE İSTİHKAM KOMUTANLIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI
Yurttan
İzmir'de 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' 4 Bin Katılımcıyla Rekor Kırdı
İzmir'de 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' 4 Bin Katılımcıyla Rekor Kırdı
Çorum İskilip'de Şarampole Devrilen Otomobilde 1 Ölü, 3 Yaralı
Çorum İskilip'de Şarampole Devrilen Otomobilde 1 Ölü, 3 Yaralı
Çorum'da İki Otomobil Çarpıştı: Sürücüler Yaralı
Çorum'da İki Otomobil Çarpıştı: Sürücüler Yaralı
Şanlıurfa'da 33 Yıl 9 Ay Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı ve Cezaevine Teslim Edildi
Şanlıurfa'da 33 Yıl 9 Ay Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı ve Cezaevine Teslim Edildi
Muğla'nın Ortaca İlçesinde 35 Kilogramlık Vazo Hırsızı Yakalandı
Muğla'nın Ortaca İlçesinde 35 Kilogramlık Vazo Hırsızı Yakalandı
Edirne'de Korkunç Kaza: Otomobil ve Panelvan Çarpıştı, 3 Kişi Hayatını Kaybetti, 3 Kişi Yaralandı
Edirne'de Korkunç Kaza: Otomobil ve Panelvan Çarpıştı, 3 Kişi Hayatını Kaybetti, 3 Kişi Yaralandı
KOBİS Bisikletler 5 Saniyede Çalınıyor, Tamiri Günler Sürüyor: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yasal İşlem Başlatıyor
KOBİS Bisikletler 5 Saniyede Çalınıyor, Tamiri Günler Sürüyor: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yasal İşlem Başlatıyor
Anadolu Otoyolu'nda Kontrolden Çıkan Panelvan Bariyere Çarptı: 1'i Çocuk 3 Kişi Yaralandı
Anadolu Otoyolu'nda Kontrolden Çıkan Panelvan Bariyere Çarptı: 1'i Çocuk 3 Kişi Yaralandı