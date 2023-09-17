Kocaeli'nin İzmit İlçesinde Çıkan Yangında 8 Müstakil Ev Hasar Gördü

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Fatih Mahallesi'nde çıkan yangında toplam 8 müstakil ev hasar gördü. Yangın, henüz bilinmeyen bir sebeple Neşe Sokak'taki iki katlı bir müstakil evin çatısında çıktı. Dumanı fark eden mahalle sakinlerinin hemen itfaiye ve polise haber vermesiyle olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını bir saat içinde kontrol altına aldı.

Yangın, sadece başlangıç noktası olan evi değil, bitişikteki 7 müstakil evi ve elektrik tellerini de etkiledi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde daha büyük bir facianın önüne geçilmiş oldu.

Şu anda bölgede elektrik verilmesi için çalışmalar sürüyor. Yangının çıkış sebebini belirlemek için başlatılan soruşturma devam ediyor. Hasar gören evlerin sahipleri için de ne gibi destekler sağlanabileceği konusunda yetkililer çalışmalarını sürdürüyor.