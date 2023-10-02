Kocaeli'nin Derince ve Körfez sınırındaki Kaşkaldere’de trafik rahatlayacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin ulaşımında vatandaşa konfor sağlayacak projeleri bir bir hayata geçirirken, köprü ve kavşak çalışmaları ile şehir trafiğine nefes aldırmayı da unutmuyor. Bu kapsamda Derince ile Körfez ilçeleri sınırında yer alan ve yoğun trafik akışının olduğu Kaşkaldere (95 Evler) D-100 Altı Kavşak ve Bağlantı Yolları yapım çalışmaları hızla devam ediyor. Büyükşehir ekipleri, Körfez Kent güzergâhındaki iksa duvarının imalatı tamamlandı.

ELEKTRİK ALTYAPI ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI

Gece gündüz çalışarak yoğun mesai yapan Büyükşehir ekipleri, saha çalışmalarını en kısa sürede tamamlayarak bölgedeki trafiğin rahatlamasını amaçlıyor. Çalışmalarda şu an Körfez Kent güzergâhı üzerinde zemin iyileştirme yapılırken, dolgu ve taş duvar imalat çalışmaları da süratle devam ediyor. Ayrıca Kuzey Yanyol üzerinde Elektrik OG Hatlarının deplase çalışmaları tamamlanırken hatlar yer altına alındı. Güney Yanyol üzerinde elektrik altyapı çalışmalarına başlandı. Bölge trafiğine nefes aldıracak projede dere ıslahı betonarme imalatı, TÜPRAŞ su iletim hattı ve İSU atık su hattı deplase çalışmaları da devam ediyor.

TRAFİK AKIŞI HIZLANACAK

D-100 altındaki altgeçitte yapılacak düzenleme ile birlikte Körfez Kent ve Kaşkaldere yönüne trafik sıkışıklığı olmadan rahatlıkla gidilebilecek. Kaşkaldere Kavşağının altındaki mevcut menfez genişletilerek, 326 metrelik yeni bir menfez inşa edilecek. Trafiğin akışını hızlandırmanın yanı sıra kolay ve konforlu ulaşım imkânı da sağlanacak. İstiklal Caddesi devamındaki Burcu Sokaktan Kaşkaldere Mesire Alanının batı tarafından Bayır ve Rüzgarlı Sokak güzergahını takip eden Yaşar Doğu ve Elveda Caddesi kesişimindeki dönel kavşağa bin metre uzunluğunda 2x2 şeklinde yeni bir yol inşa edilecek.

ELMAS KAVŞAK YAPILACAK

Körfez ve Derince ilçeleri sınırındaki Kaşkaldere Kavşağı’nda araç kesişim noktalarıyla sinyal fazını azaltmak ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla elmas kavşak (ana yol ile bu yola paralel bir yapıda dört adet rampadan oluşan ve bütün dönüş manevralarını mümkün kılan) yapılacak.

İLAVE KÖPRÜ İNŞA EDİLECEK

Eski Emniyet Müdürlüğü binası önünden Kaşkaldere alt geçidine kadar olan kısımda ise giriş çıkışların düzenlenmesi için ilave köprüyle alt geçidin düzenlemesi yapılacak. D-100 ile aynı yüksekliğe çıkarılacak iki açıklıklı 40 metre uzunluğunda, 8.50 metre genişliğinde ilave köprü ile İzmit-İstanbul istikametinden dönel kavşağa bağlanılacak.