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Kocaeli Kitap Fuarı'nda Heyecan Dorukta: 13. Yıl Hazırlıkları Tamamlandı!

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Kocaeli Kitap Fuarı'nda Heyecan Dorukta: 13. Yıl Hazırlıkları Tamamlandı!
Kocaeli Kitap Fuarı, 07-15 Ekim tarihleri arasında 13. kez kapılarını açacak. Bu özel etkinlik öncesinde, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, fuar için yapılan hazırlıkları yerinde inceledi.

Kocaeli Kitap Fuarı, 07-15 Ekim tarihleri arasında 13. kez kapılarını açacak. Bu özel etkinlik öncesinde, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, fuar için yapılan hazırlıkları yerinde inceledi.

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Kocaeli Kongre Merkezi'nin otopark alanına kurulan dev çadırı gezen Genel Sekreter Gündoğdu, bu yıl kitap tutkunlarını en iyi şekilde ağırlamak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

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Genel Sekreter Yardımcısı Sadık Uysal ve Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Raşit Fidan'ın da hazır bulunduğu inceleme sonrasında Genel Sekreter Gündoğdu, fuar için 9.500 m2'lik bir alanın yayınevleri, sahaflar ve sivil toplum kuruluşları için ayrıldığını, ayrıca Antikkapı'nın hizmet vermesi için 500 m2'lik bir alanın daha tahsis edildiğini açıkladı. Toplamda 10 bin m2'lik dev çadırın fuar için kurulduğunu belirtti.

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