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Kocaeli Büyükşehir Zabıtasının denetimleri devam ediyor

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Kocaeli Büyükşehir Zabıtasının denetimleri devam ediyor
Haksız fiyat artışına izin vermemek ve vatandaşların mağdur olmaması için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin zabıta ekipleri, denetimlerine devam ediyor. Büyükşehir Zabıta ekipleri bu kez Kocaeli İl Ticaret Müdürlüğüyle birlikte il genelinde zincir marketleri denetledi.

Kocaeli genelinde yer alan marketlerde vatandaşın mağduriyet yaşamasını önlemeyi amaçlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, denetimlerine devam ediyor. Fiyat etiketi, son kullanma tarihi, kasa ve reyon arasındaki fiyat farkıyla ilgili denetimlerle vatandaşların mağduriyetinin önüne geçiliyor. Zabıta ekiplerinin son denetimine Kocaeli İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri de katıldı.

FİYATLAR KARŞILAŞTIRILIYOR

Denetimler kapsamında marketlerdeki un, şeker, peynir, yumurta, bakliyat ve son zamanlarda yağ gibi temel gıda ürünlerinden birer örnek alınarak alış ve satış fiyatları karşılaştırılıyor. Son kullanma tarihlerinin de kontrol edildiği ürünlerin, faturaları da ayrıntılı bir şekilde inceleniyor ve reyon etiketi ile kasadaki fiyatları karşılaştırılıyor.

FAHİŞ FİYATA UYGULAYANA CEZA

Ekipler gerçekleştirdikleri denetimlerde fahiş fiyat artışı tespit ettiklerinde, tespit tutanağı tutuyor. İl Ticaret Müdürlüğü yetkilileri tarafında tutulan bu tutanaklar, Ticaret Bakanlığı’ndaki komisyona gönderilerek, haksız fiyat artışı yapan firma ve marketlere cezai işlem uygulanıyor.

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