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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Gebze'deki Anlık Market Denetimleri

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Gebze'deki Anlık Market Denetimleri
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Zabıta Dairesi Başkanlığı, şehrin genel güvenliği ve halkın huzuru için titiz bir çalışma yürütmektedir. Özellikle Gebze bölgesinde, vatandaşların sağlıklı ve güvenli bir ortamda yaşamasını sağlamak amacıyla sık sık denetimler gerçekleştiriyorlar.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Zabıta Dairesi Başkanlığı, şehrin genel güvenliği ve halkın huzuru için titiz bir çalışma yürütmektedir. Özellikle Gebze bölgesinde, vatandaşların sağlıklı ve güvenli bir ortamda yaşamasını sağlamak amacıyla sık sık denetimler gerçekleştiriyorlar.

Gebze ve Çevresinde Anlık Market Kontrolleri Bu denetimlerin en yoğun gerçekleştiği alanlardan biri de marketlerdir. Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası ilçelerindeki hem yerel marketlerde hem de büyük zincir marketlerde, Büyükşehir Belediyesi Zabıtası anlık denetimlerde bulunmaktadır. Bu denetimler sırasında, ürünlerin raf etiketi ile kasa fiyatlarının uyumunu ve ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol etmektedirler.

Tüketici Hakları ve Yanıltıcı Etiketler Bazı marketlerde, etiket fiyatı ile kasa fiyatının aynı olmadığını tespit eden zabıta ekipleri, bu durumu tespit ettiğinde hemen tutanak tutmaktadır. Yanıltıcı etiket kullanımı gibi tüketici haklarına aykırı uygulamaları hemen belirleyerek, halkın haklarını korumak için gerekli yasal işlemleri başlatmaktadırlar.

Sağlık İçin Son Kullanma Tarihi Denetimleri Ayrıca, son kullanma tarihi geçmiş olan gıda ürünleri de denetimler sırasında tespit edilmektedir. Bu tür ürünlerin sağlık açısından büyük bir risk oluşturduğunu bilen zabıta ekipleri, tespit edilen bu ürünleri hemen imha etmektedir.

Vatandaşların Bilinçlenmesi ve İhbar Hattı Büyükşehir zabıta ekipleri, vatandaşlara bu tür ürünlere karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyor. Eğer son kullanma tarihi geçmiş veya yanıltıcı etiketli ürünlerle karşılaşırlarsa, vatandaşların 153 Çağrı Merkezi'ne hemen bildirimde bulunmaları gerekmektedir.

Sonuç olarak, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, halkın sağlığı ve güvenliği için özverili bir çalışma yürütmektedir. Bu denetimler sayesinde, vatandaşlar güvenli ve huzurlu bir ortamda yaşama şansına sahip olmaktadır.

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T.C.İSTANBUL ANADOLUGAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
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