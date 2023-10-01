Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Unutulmaya Yüz Tutmuş Kültürü Canlandırıyor: Kocaeli Yerel Kültür Müzesi Yolda!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, unutulmaya yüz tutmuş yöresel değerleri yeniden canlandırmak amacıyla gösterdiği çabalar kapsamında, Portakal Hafız Konağı'nın üst katında hayata geçireceği Kocaeli Yerel Kültür Müzesi'nde son aşamaya geldi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Kocaeli Yerel Kültür Müzesi'ndeki çalışmaların son durumu hakkında bilgi almak amacıyla bir ziyaret gerçekleştirdi ve bu önemli projenin ekim ayı içerisinde açılmak üzere hızlandırılması talimatını verdi.

PORTAKAL HAFIZ KONAĞI’NDA HİZMETE GİRECEK

Kocaeli’de yaşayan Manav Türklerinin zengin kültürünü yaşatmak ve tanıtmak için bir süredir çalışma içerisinde olan Büyükşehir, Kocaeli Yerel Kültür Platformu işbirliği ile hayata geçirilecek olan Kocaeli Yerel Kültür Müzesini çok yakın bir zamanda Portakal Hafız Konağı'nın üst katında hizmete alacak. Bu bağlamda Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Kocaeli Yerel Kültür Müzesi’nde incelemelerde bulundu. Müze hakkında ilgili personelden bilgi alan Genel Sekreter Gündoğdu, Büyükşehir olarak Kocaeli’nin manevi değerlerine sahip çıktıklarını söyledi.

“KOCAELİ’NİN YEREL KÜLTÜRÜ CANLANACAK”

‘’Kocaeli’nin yerel kültürü bu müzede yaşayacak” diyen Genel Sekreter Gündoğdu, "Kocaeli yerel kültürüne ait olan zenginlikleri belgelemek, korumak, gelecek kuşaklara aktarmak ve somut olmayan kültürel mirası yaşatmak amacıyla planladığımız Kocaeli Yerel Kültür Müzemiz tamamlanmak üzere. Arkadaşlarımız son hazırlıkları yapıyor. Çok yakında açılışını yapacağız. Atölye ve ritüel çalışmalarının yapılacağı müze, Kocaeli’nin yerel kültürünü canlandıracak” dedi. Genel Sekreter Gündoğdu’ya inceleme sırasında Genel Sekreter Yardımcısı Sadık Uysal ve Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Raşit Fidan eşlik etti.

SERGİ TEMALARI 4 BÖLÜMDEN OLUŞUYOR

Kocaeli Yerel Kültür Müzesi sergi temaları manavların Kocaeli’ne yerleşimi (manav mimarisi, yerel kültür mirası, dilden dile, nesilden nesile, manav mutfağı, motiflerin hikâyesi), Ketenin yolculuğu (Ketenin İpinin Yolcuğu, İlmek ilmek emek, Kandıra Bezi), Motiflerin dili (Kocaeli Kilim motifleri, dokuma tezgahı) ve çok amaçlı salon (atölyeler, ritüeller, yazılı ve sözlü tarih çalışmaları) olarak 4 ayrı bölümden oluşuyor.