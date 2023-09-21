Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Derince'deki Uçurumdan Vatandaşı Nasıl Kurtardı?

Türkiye'nin en deneyimli itfaiye ekiplerinden biri olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, sadece yangın olaylarına müdahale etmekle kalmıyor, aynı zamanda sel, trafik kazaları ve diğer acil durumlarla başa çıkmak için sürekli olarak hazır bulunuyor. Yaptıkları başarılı çalışmaların en son örneği, Derince bölgesinde meydana gelen bir olayda yaşandı. İtfaiye ekipleri, 50 metre derinliğindeki uçuruma düşen bir vatandaşı ölümden döndürerek kurtardı.

Derince Çınarlı Mahallesi'ndeki Olayın Detayları

Bu olağanüstü kurtarma olayı, Derince Çınarlı Mahallesi'nde, Taşköprü yolunda gerçekleşti. Ertuğrul Polat adında bir kişi, belirlenemeyen sebeplerle 50 metrelik bir uçuruma düşmüş ve can kaybı riskiyle karşı karşıya kalmıştı. Olayı duyan çevre sakinleri hemen 112 acil hattını arayarak yardım talebinde bulundular.

Ekiplerin Hızlı Müdahalesi ve İp Teknik Kurtarma

112 acil hattının alınan yardım talebi sonrasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri hemen harekete geçti. Aynı zamanda Jandarma ve 122 Acil Sağlık ekipleri de olay yerine yönlendirildi. Profesyonel ve koordineli bir şekilde yürütülen kurtarma operasyonunda, vatandaşı uçurumdan ip teknik kurtarma yöntemiyle çıkartmayı başardılar.

Kurtarılan Vatandaşın Durumu ve Sonrası

Başarılı bir şekilde kurtarılan Ertuğrul Polat, tedavi edilmek üzere en yakın hastaneye götürüldü. Alınan son bilgilere göre sağlık durumu oldukça iyi. Bu olay, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nin ne kadar yetenekli ve eğitimli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.