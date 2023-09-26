Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Çayırova'da Esnaf ve Vatandaşları Buluşturan Alışveriş Festivali Başlıyor!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli'deki esnafı desteklemeyi ve vatandaşları indirimli ürünlerle buluşturmayı amaçlayan Alışveriş Festivallerine devam ediyor. Bu festivaller, kente hareketlilik kazandırmayı hedefliyor.

Mayıs ayında İzmit'te "Ucuzluk Panayırı" etkinliği düzenlenirken, temmuz ayında Gebze'de "Alışveriş Festivali" adı altında gerçekleştirildi. Şimdi ise 28 Eylül-01 Ekim tarihleri arasında Çayırova ilçesinde yeni bir etkinlik gerçekleştirilecek.

İLK GÜN KORTEJ YÜRÜYÜŞÜ

28 Eylül-01 Ekim tarihleri arasında Çayırova Belediyesi Otoparkında gerçekleşecek Çayırova Alışveriş Festivali, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze Ticaret Odası, Gebze Esnaf ve Sanatkârlar Odası ve Gebze Seyyar Pazarcılar Esnaf ve Sanatkârlar Odasının ortaklığında yapılacak. 28 Eylül Perşembe günü saat 10.00’da başlayacak Çayırova Alışveriş Festivali, 01 Ekim Pazar günü 22.00’de sona erecek. Festivalin ilk gününde Mehter Takımı eşliğinde kortej yürüyüşü yapılacak.

ÇOCUKLAR HOŞÇA VAKİT GEÇİRECEK

İlk günden itibaren başlayacak sahne programlarında ise akrobasi ve illüzyon show, çocuk show, sıra gecesi, pişmaniye çekimi ve yerel sanatçılar sahne alacak. Festival boyunca şişme çocuk oyun grupları, palyaçolar, yüz boyama ve maskotlar gibi etkinlikler çocukların hoşça vakit geçirmesini sağlayacak. Ayrıca alanda vatandaşlara dondurma, kek, meyve suyu ve patlamış mısır ikram edilecek.

75 ESNAF ÇADIR KURACAK

Festival kapsamında ayakkabı, giyim, züccaciye, hediyelik eşya, bijuteri, ahşap ve telefon aksesuarları gibi sektörlerden esnaflar için çadır dükkânları kurulacak. Çayırova Alışveriş Festivali’nde 75 esnaf çadır kurarak ürünlerini Çayırovalıların beğenisine sunacak. Sezon ve sezon sonu tüm ürünlerde vatandaşlara yüzde 30 ile yüzde 50 oranlarında indirim yapılacak. Konser etkinlikleri ile daha da renkli geçecek festival her gün saat 10.00’da başlayıp 22.00’de kapanacak.