Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Alikahya'ya FİFA Onaylı Sentetik Futbol Sahası İnşa Ediyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sporun farklı alanlarında önemli projelere imza atmaktadır. Amatör spor kulüplerini desteklemek amacıyla ayni ve nakdi katkıların yanı sıra yeni spor tesisleri inşa etmeye devam ediyor.

"Sporun Başkenti Kocaeli" vizyonu doğrultusunda, kentin dört bir yanına önemli tesisler kazandıran Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Alikahya bölgesine FİFA onaylı sentetik futbol sahası inşa ediyor.

BİN KİŞİLİK TRİBÜN

Büyükşehir tarafından 10 bin metrekare inşaat alanı üzerine yapılması planlanan proje kapsamında 105x68 metre ebatlarında FİFA onaylı sentetik futbol sahası inşa edilecek. Dumlupınar Mahallesi mevkiinde bulunan alana yapılacak tesiste her şey düşünüldü. Buna göre yüklenici firma, futbol severlerin rahat bir ortamda maç izleyebilmesi için bin kişi kapasiteli tribün inşa edecek. Üstü çelik çatı ile kapatılacak olan tribünün inşasında 50 ton demir kullanılacak. Tesiste ayrıca 2’şer adet sporcu soyunma odaları, 2’şer adet duş, tuvalet, 2’şer adet seyirci tuvaleti, hakem soyunma odaları, idari ve teknik ofisler bulunacak.

AYDINLATMA DİREKLERİ TAMAM

Ekipler proje sahasında hummalı bir çalışma yürütüyor. Çevre duvar imalatlarına devam eden ekipler, sahanın ışıklandırmasını sağlayan aydınlatma direklerinin montajını tamamladı. Tribünün temel donatı imalatına devam eden ekipler, yakın zamanda zemine sentetik çim serme işlemine başlayacak.