KOBİS Bisikletler 5 Saniyede Çalınıyor, Tamiri Günler Sürüyor: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yasal İşlem Başlatıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin sürdürülebilir ve çevreci ulaşım hedefiyle hayata geçirdiği Akıllı Bisiklet Sistemi KOBİS, son dönemde artan hırsızlık olaylarıyla gündeme geldi. Hırsızlar, KOBİS istasyonlarını gözleyerek, insanların olmadığı saatlerde bisikletleri çalıyor. 5 saniyede kilitleri kırılan bisikletlerin tamiri ise günler alıyor. Ancak yetkililer, güvenlik kameraları sayesinde hırsızların tespit edildiğini ve hakkında yasal işlemlerin başlatıldığını belirtiyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent içi erişimi kolaylaştırmak ve toplu taşıma sistemlerini desteklemek amacıyla KOBİS'i vatandaşların hizmetine sundu. Ancak bu popüler servis, hırsızların da ilgisini çekti. KOBİS istasyonlarında yer alan bisikletler, saniyeler içerisinde çalınabiliyor ve ağır hasar görebiliyor.

Bisiklet ve İstasyon Bakım Onarım Atölyesi, hırsızlar tarafından kırılan bisikletlerin tamiratı için yoğun bir çaba sarf ediyor. Bu tamiratlar saatler, hatta günler alıyor. Yetkililer, 24 saat güvenlik kameralarıyla izlenen KOBİS istasyonlarında yaşanan hırsızlık olaylarını yakından takip ediyor. Kimlik tespiti yapılan şahıslar hakkında yasal işlem başlatılıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nca yönetilen KOBİS, vatandaşların her gün kullandığı bir servis. Bu yüzden yetkililer, bisikletlerin kamu malı olduğunu ve zarar verilmemesi gerektiğini vurguluyor. Yasal işlemlerle birlikte, hırsızlık ve vandalizm olaylarının önüne geçilmeye çalışılıyor.

Hırsızlar tarafından verilen bu zararların önüne geçilmesi için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı tedbirler ve vatandaşların dikkatli olması büyük önem taşıyor.